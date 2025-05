Ben 940 chili di rifiuti raccolti da una task force di oltre 200 volontari e e professionisti, che a terra e a mare hanno lavorato senza sosta sul litorale di Sorso, nella località Santa Filitica in occasione dell’evento “A pesca di rifiuti” una raccolta di ogni sorta di materiale che ha coinvolto pescatori subacquei, apneisti e appassionati nell’arenile lungo la strada statale 200 dell’Anglona, direzione Marritza-Punta Tramontana, in prossimità del sito archeologico “Villa Romana Santa Filitica”.

Si sono misurati nella gara di raccolta per ripulire il fondale marino dai rifiuti quali pneumatici, barche finite in fondo al mare, retti e attrezzature da pesca, una grande sfida dove a salire sul podio più alto è stato l’apneista Federico Piras, il miglior pescatore di rifiuti tra i 46 volontari protagonisti in mare della iniziativa organizzata dall’Asd Isula Fishing Club Sardegna, in collaborazione con il Comune di Sorso, Gesenu, Fipsas (Federazione Italiana Pesca Sportiva Attività Subacquee e Nuoto) e con il sostegno della Fondazione di Sardegna. Via terra la forza di volontà di tanti partecipanti che hanno gioito per i risultati raggiunti durante la pesatura efefttiata dai biologi marini del Cres . Sarà compito della Gesenu, ditta specializzata nella gestione dei servizi di nettezza urbana e sponsor dell’iniziativa, a provvedere nella rimozione e dello smaltimento dei rifiuti raccolti.

