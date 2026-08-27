È stato trovato in possesso di oltre 3,7 chili di marijuana, l’uomo arrestato a Sorso nella notte di martedì dai carabinieri della stazione locale. Colto in flagranza di reato è finito in carcere cn l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I militari stavano transitando in via Melis, quando di fronte ad una situazione sospetta hanno sottoposto a controllo un uomo che mostrava un atteggiamento particolarmente teso. Un comportamento che ha costretto i carabinieri ad effettuare una perquisizione personale, estesa poi all’auto dove son stati trovati 4,90 grammi di cocaina, già suddivisa in tre dosi, insieme alla somma contante di 130 euro, verosimile proveniente dall’attività di spaccio.

I controlli sono proseguiti nell’abitazione dell’uomo e, all’interno del garage, il luogo dove sono stati rinvenuti ulteriori 3,7 chilogrammi di marijuana. Il presunto spacciatore è stato arrestato e trasferito nelle camere di sicurezza del Comando della compagnia in attesa dell'udienza di convalida.

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