Il caldo eccezionale fa scattare nuove misure di sicurezza ad Alghero. Il sindaco Raimondo Cacciotto ha adottato un’ordinanza con disposizioni straordinarie a tutela della salute dei lavoratori e della popolazione. Fino al termine dell’emergenza, su tutto il territorio comunale è previsto il blocco dei lavori usuranti all’aperto che comportano una prolungata esposizione al sole, in particolare nella fascia compresa tra le 12.30 e le 16.

Per i lavoratori dovranno inoltre essere garantite adeguate pause in zone ombreggiate e la costante disponibilità di acqua fresca. Ma non solo. L’Amministrazione invita alla prudenza anche tutti i cittadini, soprattutto tra le 11 e le 18, evitando attività fisica intensa e lunghe permanenze sotto il sole.

La raccomandazione è quella di bere frequentemente e prestare particolare attenzione alle persone più vulnerabili, a partire da anziani, bambini e soggetti fragili. Il provvedimento arriva in una giornata particolarmente difficile sul fronte del caldo: proprio questa mattina le temperature elevate hanno portato anche alla chiusura della Grotta Verde e dell’accesso via terra alla Grotta di Nettuno.

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