Il Corpo Forestale sta intervenendo con il supporto di due elicotteri leggeri provenienti dalla base operativa di Anela e dalla base operativa di Bosa, su un incendio nel territorio del Comune di Giave, in località Campu Giavesu dove è presente un grande impianto fotovoltaico.

A rinforzo dei due mezzi è in arrivo anche il Super Puma della base di Alà dei Sardi. Sul posto coordina le operazioni di spegnimento la Stazione forestale di Bonorva.

(Unioneonline/A.D.)

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