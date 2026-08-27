Il rogo
27 agosto 2026 alle 11:40aggiornato il 27 agosto 2026 alle 11:43
Incendio a Giave, le fiamme minacciano i pannelli fotovoltaici: tre elicotteri in azioneIl fuoco in località Campo Giavesu, richiesto l’intervento del SuperPuma
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Il Corpo Forestale sta intervenendo con il supporto di due elicotteri leggeri provenienti dalla base operativa di Anela e dalla base operativa di Bosa, su un incendio nel territorio del Comune di Giave, in località Campu Giavesu dove è presente un grande impianto fotovoltaico.
A rinforzo dei due mezzi è in arrivo anche il Super Puma della base di Alà dei Sardi. Sul posto coordina le operazioni di spegnimento la Stazione forestale di Bonorva.
(Unioneonline/A.D.)
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