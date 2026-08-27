I vandali colpiscono ancora nel centro urbano di Olmedo, uno spazio verde di 3000 metri quadri dotato di panchine, inaugurato nel quartiere Su Furraghe appena nel luglio scorso.

Questa mattina gli addetti alla manutenzione hanno segnalato un albero distrutto e il danneggiamento di diverse piante, oltre alla presenza di numerosi mozziconi di sigarette, tracce di biciclette all'interno del parco e la diffusa presenza di rifiuti, disseminati ovunque.

«Con grande amarezza devo rilevare ulteriori episodi di inciviltà», ha commentato il sindaco Toni Faedda. «Non posso nascondere la tristezza per il mancato rispetto e persino il danneggiamento dei beni pubblici realizzati con grande impegno umano e economico».

Gli agenti della Polizia municipale sono al lavoro per esaminare i filmati della telecamera presente nell’area verde, per individuare i responsabili. «Ho dato indicazioni perché sia implementato il sistema di videsorveglianza – ha aggiunto il primo cittadino - al fine di garantire la tutela delle aree pubbliche e punire le violazioni delle prescrizioni per il corretto utilizzo del parco».

Proprio ieri, mercoledì 26 agosto, si era verificato un altro atto vandalico ai danni delle panchine del parco di Nostra Signora di Talia. «Tuttavia non vogliamo arrenderci al degrado e all'incuria, - sottolinea il sindaco Faedda - l'Amministrazione farà quanto necessario per garantire il rispetto della legge ma tali azioni nulla potranno se non accompagnate dalla partecipazione attiva della comunità volta alla preservazione dei beni collettivi e la costante sollecitazione dei nostri figli al rispetto delle più elementari regole di senso civico».

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