Paura a Lu Bagnu, nella frazione di Castelsardo, dove nella notte appena trascorsa un grosso albero si è spezzato in corso Italia, a causa delle forti raffiche di vento che hanno sferzato le coste del Nord Ovest.

L’albero è crollato sulla strada dove per fortuna non si sono registrati danni a persone o cose. L’amministrazione comunale ha attivato immediatamente il gruppo di protezione civile del Corpo volontari soccorso marittimo, intervenuti subito sul posto per mettere in sicurezza l’area.

La squadra ha effettuato un’operazione di bonifica, liberando la zona dai rami del grosso arbusto. Il maltempo, con forti raffiche di vento, ha provocato il crollo di un albero anche a Sorso, in viale Cottoni, dove alcuni rami spezzati sono finiti sulla strada e sui marciapiedi.

Questa mattina l’intervento di rimozione da parte dei vigili del fuoco che, durante la notte, hanno ricevuto decine di segnalazioni a causa del maltempo.

© Riproduzione riservata