L’Amministrazione comunale di Sennori, attraverso l’assessorato all’Agricoltura e Agro e con l’ausilio degli agenti della Polizia Locale e della Compagnia Barracellare, ha dato inizio a una serie di controlli con diversi sopralluoghi sul territorio, concentrandosi in particolare sulle strade vicinali e nelle zone rurali. L’obiettivo è uno solo: contrastare con fermezza la piaga dell’abbandono incontrollato dei rifiuti.

«La situazione in alcune aree del nostro agro è diventata insostenibile e non più tollerabile. Gettare buste di spazzatura o rifiuti ingombranti sul ciglio delle strade è un gesto d’inciviltà che deturpa l’ambiente, offende l’intera comunità e crea un danno economico e sanitario a tutti i cittadini che rispettano le regole», viene spiegato.

Per questo, da oggi i controlli saranno ulteriormente intensificati e le sanzioni amministrative verranno applicate senza alcuna tolleranza, assicurando che ogni multa venga fatta rispettare fino in fondo. Il Comune mette a disposizione tutti gli strumenti necessari per conferire correttamente i rifiuti: dalla comoda raccolta porta a porta, all’ecocentro nella zona industriale, fino ai punti di raccolta dedicati come l’isola ecologica situata nella zona del campo sportivo Basilio Canu. Le sanzioni sono severe: si parte da sanzioni pecuniarie di 250 euro fino alla denuncia penale. «L’Amministrazione utilizzerà ogni mezzo a disposizione per individuare e punire chi continua a deturpare Sennori».

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