Si terrà il 29 agosto l’interrogatorio di garanzia per gli extracomunitari finiti in carcere dopo l'operazione Replay, condotta ieri tra Sassari e altre province, che ha portato all’arresto di 16 persone e a 45 avvisi di indagini preliminari.

A disporlo il gip Gian Paolo Piana, che ha firmato le varie ordinanze di custodia cautelare. A difendere gli indagati sono gli avvocati Giuseppe Onorato, Elisabetta Udassi e Carlo Pinna Parpaglia. L’inchiesta, coordinata dai sostituti procuratori Giovanni Porcheddu e Giovanni Dore, è stata condotta dai carabinieri del Norm fin dal 2023, rivelando un gruppo criminale che, secondo l’ipotesi accusatoria, avrebbe gestito un traffico in centro storico di cocaina, eroina e, in secondo piano, di marijuana.

Spaccio che avrebbe contato sui rifornimenti di ovulatori e corrieri, provenienti da diverse città italiane, e su un sistema di vedette e manovalanza ripagati con dosi di sostanza stupefacente e che avrebbero subito violenza in caso di controversie.

L’esito delle indagini è arrivato dopo anni di attività di videosorveglianza, intercettazioni telefoniche e telematiche, oltre ai servizi di osservazione e pedinamento. Sequestrati nel tempo 2,5 kg di cocaina, 2,5 di eroina e mezzo di marijuana consentendo poi, dal gennaio di tre anni fa, di arrestare in flagranza di reato 10 persone, deferendone 2.

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