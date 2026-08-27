Il caldo eccezionale ferma le visite in alcuni dei luoghi naturalistici più frequentati del Parco di Porto Conte. Dopo che questa mattina due visitatori si sono sentiti male lungo la Scala del Cabirol, è stata decisa la chiusura dell’accesso via terra alla Grotta di Nettuno. Stop per oggi anche alle visite alla Grotta Verde e nell’area forestale delle Prigionette.

Una decisione presa dal Parco soprattutto per ragioni di sicurezza, considerate le temperature particolarmente elevate e lo sforzo fisico richiesto da alcuni dei percorsi. La Scala del Cabirol, che collega Capo Caccia all’ingresso della Grotta di Nettuno, comporta infatti una lunga discesa e la successiva risalita per oltre 600 gradini: le stesse informazioni ufficiali per i visitatori sconsigliano di percorrerla nelle ore più calde dell’estate.

«Non sono giornate per fare attività all’aperto», sottolinea il presidente del Parco di Porto Conte Emiliano Orrù, spiegando la scelta di sospendere temporaneamente le visite nei siti maggiormente esposti agli effetti dell’ondata di calore. La chiusura dovrebbe durare soltanto per la giornata di oggi. Domani è infatti prevista la riapertura della Grotta Verde e dell’accesso via terra alla Grotta di Nettuno, grazie alle previsioni che indicano un abbassamento delle temperature nell’ordine di 4-5 gradi. Resta invece possibile anche oggi raggiungere la Grotta di Nettuno via mare: la sospensione riguarda infatti l’accesso attraverso la Scala del Cabirol e non quello con le imbarcazioni.

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