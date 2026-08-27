Sull’emergenza plastica interviene l’ex sindaco di Alghero Mario Conoci proponendo l’area industriale di San Marco come soluzione tampone e evitando così di concentrare ancora una volta i disagi a Santa Maria La Palma o di ricorrere al Palazzo dei Congressi.

«L’intervento del consigliere Alessandro Cocco (FdI) seguito ora anche da quelli di consiglieri comunali della maggioranza, dimostra che la scelta di utilizzare Santa Maria La Palma e l’eventuale ricorso nuovamente al Palazzo dei Congressi stanno suscitando più di una perplessità», sottolinea Conoci.

L’ex primo cittadino riconosce che la crisi della filiera della plastica non riguarda soltanto Alghero, ma interessa l’intera Sardegna. Proprio per questo, sostiene, il Comune dovrebbe utilizzare gli strumenti disponibili per individuare la soluzione temporanea meno impattante.

«Utilizzare nuovamente il Palazzo dei Congressi, un’area praticamente sul fronte mare, non mi sembra la soluzione più idonea. Allo stesso modo, l’ecocentro di Santa Maria La Palma presenta una criticità evidente: è praticamente adiacente al centro abitato». Ecco allora l’idea di guardare a San Marco, nell’area dell’impianto destinato al trattamento della posidonia e delle terre di spazzamento. «È un’area industriale, lontana dalle abitazioni e già inserita in un sistema destinato alla gestione e al trattamento di materiali», fa notare Conoci, conscio che anche questo sarebbe un rimedio temporaneo.









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