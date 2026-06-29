Sorso, malore dopo un tuffo in acqua: donna di 48 anni in RianimazionePer mezz’ora i bagnanti le hanno praticato il massaggio cardiaco, poi il trasferimento al Santissima Annunziata in elicottero
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Colta da malore dopo un tuffo in acqua, nella Marina di Sorso. Una donna di 48 anni si trova ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Santissima Annunziata di Sassari, in gravi condizioni, dopo essersi sentita male mentre, nel pomeriggio di domenica, faceva il bagno a Platamona.
Sono stati alcuni bagnanti i primi ad intervenire per prestarle soccorso. La donna è andata in arresto cardiaco e per mezz’ora le persone presenti sulla spiaggia le hanno praticano il massaggio cardiaco e le manovre per rianimarla.
È stato necessario l’intervenuto dell’elisoccorso che ha trasportato la 48enne all’ospedale civile di Sassari dove si trova attualmente ricoverata nel reparto di Rianimazione in prognosi riservata.