Sorso, ladri portano via i gioielli della Vergine del SantuarioSpariti orecchini e collane d'oro donati dai fedeli
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Furto sacrilego nella chiesa campestre della Beata Vergine "Noli me tollere", nota come il Santuario di Sorso, situato nella periferia del paese, dove la Cappellina di Preddugnanu è stata profanata per rubare oggetti preziosi - collane d'oro e orecchini - donati dagli stessi fedeli, indossati dal simulacro della Madonna, segno di devozione da parte della comunità. I ladri avrebbero forzato le serratura del cancelletto davanti all'altare e della nicchia dove era custodita la statua della Vergine. La chiesa, situata nell'agro, sarebbe videosorvegliata con un sistema di telecamere che potrebbero aiutare le forze dell'ordine ad individuare i colpevoli. Indignazione nel paese e tra i frati cappuccini di Sorso: "Se avete bisogno di un vero aiuto economico, - è il messaggio rivolto ai ladri - la chiesa locale con il Santuario e le parrocchie si impegnano silenziosamente da sempre per la carità, ma rubare alla Madonna equivale a rubare ai fedeli". Sul caso indagano i carabinieri di Sorso. ai quali è stata presentata denuncia contro ignoti.