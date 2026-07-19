Inferno di fuoco alla periferia di Benetutti. L’allarme è scattato attorno all’una di notte nella zona di Su Anzu, dove è divampato un grosso incendio in un capannone adibito allo stoccaggio di fieno.

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Sul posto diverse squadre dei Vigili del fuoco provenienti da Bono, dalla Centrale di Sassari e da Ozieri.

Superlavoro per gli uomini del 115, impegnati per evitare la propagazione delle fiamme all’area circostante. Non si registrano persone coinvolte.

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