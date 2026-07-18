Un investimento di 20mila euro che avrebbe generato un ritorno mediatico stimato in circa 400mila euro. È il bilancio tracciato dalla Fondazione Alghero dell'operazione che ha portato in città, per un'intera settimana, Deejay Chiama Italia, il programma di Radio Deejay condotto da Linus e Nicola Savino, trasformando Alghero in una vetrina nazionale. Per cinque giorni consecutivi la città è stata raccontata in diretta a milioni di ascoltatori. Anche il sindaco Raimondo Cacciotto è intervenuto ai microfoni dell'emittente per promuovere il territorio, le sue eccellenze e l'offerta turistica, raggiungendo una platea stimata in oltre 6,2 milioni di ascoltatori. <Questo è il significato concreto di investire bene le risorse pubbliche, - afferma il presidente della Fondazione Alghero, Graziano Porcu - con un investimento contenuto siamo riusciti a garantire ad Alghero una visibilità nazionale significativa, moltiplicando di venti volte il valore dell'investimento iniziale e raggiungendo un pubblico enorme e qualificato>. Secondo Porcu, il risultato è stato possibile anche grazie all'attrattività della città. <I grandi eventi e le grandi produzioni non arrivano soltanto perché c'è un investimento economico. Arrivano perché Alghero è una destinazione riconosciuta, bella, autentica e accogliente. Il vero valore aggiunto è il territorio stesso, con il suo patrimonio ambientale, culturale e paesaggistico e la capacità della comunità di accogliere iniziative di livello nazionale>. L'iniziativa rientra nella strategia della Fondazione Alghero per rafforzare la notorietà della destinazione e favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici. <Ogni iniziativa di questo tipo produce benefici che vanno ben oltre i giorni dell'evento. La visibilità nazionale alimenta la curiosità, rafforza il posizionamento della destinazione e contribuisce ad attrarre nuovi visitatori anche nei periodi diversi dall'alta stagione, creando opportunità per alberghi, ristoranti, attività commerciali e operatori turistici>. Il presidente della Fondazione guarda anche agli effetti nel lungo periodo. <Chi oggi conosce Alghero attraverso Radio Deejay può scegliere domani di viverla in prima persona. È questo il risultato più importante che vogliamo costruire>. Porcu ha infine ringraziato il sindaco Raimondo Cacciotto, l'assessora al Turismo Ornella Piras, il Consiglio di amministrazione della Fondazione Alghero, Alghero Summer Beach e le famiglie dei bambini dei centri estivi ospitati nella struttura, per la collaborazione. Intanto il fine settimana prosegue con Beach Like a Deejay al Lido di San Giovanni. Sul palco sono attesi Clara, Sangiovanni, Sarah Toscano, Paola Iezzi e Serena Brancale, a chiusura di un appuntamento che ha confermato la capacità di Alghero di ospitare eventi di richiamo nazionale e di conquistare un'importante ribalta mediatica.

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