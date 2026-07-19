Il Comune di Valledoria e il festival letterario Lìberos presentano il libro di Valeria Usala dal titolo “Nelle case degli altri” in dialogo con Raffaele Sari.

L'incontro, inserito nel network Salude & Trigu della Camera di Commercio di Sassari, si terrà sul Lungomare La Ciaccia lunedì 20 luglio alle 19.

Il libro racconta la storia di di una ragazza che si ferma davanti ad un palazzo che conserva il ricordo di una caparbia eleganza. Sulla sua piccola Moleskine color panna annota dettagli che ancora resistono allo sguardo: il portone in ferro battuto, gravato dagli anni; il pomello dorato, levigato da generazioni di mani, in cui sopravvive una luce stanca. Tutto il resto ha ceduto con discrezione: l’intonaco si sfoglia agli angoli, crepe sottili attraversano in silenzio le pareti.

Come il palazzo, anche le vite degli inquilini sembrano reggersi per abitudine, in un equilibrio fragile e ostinato.

Valeria Usala è nata vicino al mare e cresciuta in mezzo a un mare di storie. Si è laureata in Lingue e Comunicazione all’Università di Cagliari, diplomata in Filmmaking all’Ateneo del Cinema di Roma, e in Storytelling alla Scuola Holden di Torino. Dopo il suo primo romanzo, La rinnegata, pubblicato da Garzanti nel 2021, ha scritto racconti per le raccolte Una vita vale tutto, Kappa vol.3 e I racconti della locanda. Insegna scrittura creativa, sia in presenza sia online, tra Cagliari e Torino. Nelle case degli altri è il suo secondo romanzo.

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