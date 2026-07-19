Il Comune di Uri ha pubblicato il bando per le candidature relative al conferimento dell’attestato di Civica Benemerenza e al Premio “Carciofo d’Oro” istituiti con il nuovo Regolamento approvato dal Consiglio Comunale.

L’Attestato di Civica Benemerenza può essere conferito, anche alla memoria, a persone, enti, associazioni, istituzioni, società o aziende che si siano particolarmente distinti dando lustro alla comunità di Uri attraverso il proprio impegno nei campi delle scienze, della ricerca, della cultura, delle arti, della scuola, dello sport, del lavoro, della tradizione, oppure mediante iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico, per la collaborazione alle attività della Pubblica Amministrazione o per atti di coraggio e di abnegazione civica.

Il Premio “Carciofo d’Oro” è destinato esclusivamente a persone fisiche che, residenti o non residenti a Uri, si siano distinte a livello nazionale o internazionale per meriti scientifici, culturali, artistici, sportivi, umanitari o professionali, contribuendo ad accrescere il prestigio del Comune. Le proposte di candidatura possono essere presentate esclusivamente dai componenti dell’Organo di Valutazione, secondo quanto previsto dal Regolamento comunale.

Le candidature dovranno essere redatte utilizzando l’apposita modulistica predisposta dal Comune e corredate da una breve biografia (o da una sintetica descrizione dell’ente o dell’associazione), dalla motivazione della proposta e da ogni altra documentazione utile alla valutazione. Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre venerdì 24 luglio prossimo. L’Organo di Valutazione esaminerà le candidature e formulerà la proposta definitiva da sottoporre al Consiglio Comunale, cui spetta il conferimento delle onorificenze.

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