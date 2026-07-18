Si stanno completando in questi giorni i collaudi tecnici sulle nuove Isole ecologiche intelligenti nei nove comuni dell’Unione del Coros che rappresentano una rivoluzione nel futuro della raccolta differenziata. Un importante passo avanti tecnologico che integrerà il servizio porta a porta nei comuni di Cargeghe, Ittiri, Muros, Olmedo, Ossi, Putifigari, Tissi, Uri e Usini, coinvolgendo il cento per cento della popolazione. Finanziato interamente con i fondi del Pnrr questo progetto renderà la gestione dei rifiuti più moderna, efficiente e sostenibile. Le Ecoisole si apriranno solo riconoscendo l'utente tramite una tessera dedicata o un codice digitale (QR Code/Barcode). La tecnologia 4.0 consentirà di monitorare i flussi in tempo reale, registrano la tipologia di rifiuto e misurano il volume dell'indifferenziato. Inoltre ci sarà una tariffa puntuale con la misurazione dei volumi per pagare in futuro solo sulla base dei rifiuti effettivamente prodotti. Inoltre ogni postazione è dotata di telecamere di videosorveglianza. In questi giorni si stanno completando i collaudi tecnici, il settaggio dei software e l'installazione delle telecamere. Prima dell'avvio ufficiale, partirà una campagna informativa dedicata a tutti i cittadini per spiegare nel dettaglio le modalità di utilizzo e il funzionamento del nuovo sistema.

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