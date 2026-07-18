Porto Torres, istituite le 10 Commissioni consiliariEcco tutti i nomi, commissione per commissione
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Il Consiglio comunale di Porto Torres nella seconda seduta dall’avvio del mandato del sindaco Massimo Mulas ha confermato anche per l’attuale consiliatura l’istituzione delle 10 Commissioni consiliari permanenti e dei suoi componenti. Nella commissione Urbanistica, – Ledda, G.Madeddu, Spanu, A. Cossu, G.Manca, Bruzzi, Sircana, Cermelli, Biello, C.Cossu- in quella ai Trasporti e Portualità- Ruiu, Pintus, Spanu, A.Cossu, P.Madeddu, Dettori, Sircana, Cermelli, Biello, C.Cossu. Per la commissione Politiche sociali e Pari opportunità- Mellino, C.Pintus, Spanu, F. Pintus, P.Madeddu, Giaconi, Sircana, Cermelli, Biello, C.Cossu- nella commissione Lavoro-Commercio – Vacca, Ruiu, Spanu, A.Cossu, Manca, Dettori, Sircana, Cermelli, Biello, C.Cossu- commissione Protezione civile – Ledda, Carta, Spanu, A.Cossu, P.Madeddu, Giaconi, Cermelli, Biello, Sircana, C.Cossu- commissione Industria turistica e Asinara e Decoro urbano- Mellino, G. Madeddu, Spanu, F.Pintus, G.Manca, Dettori, Sircana, Cermelli, Biello, C.Cossu- commissione Bonifiche, Randagismo e Cimitero- Ledda, Carta, Soanu, A.Cossu, P.Madeddu, Bruzzi, Sircana, Cermelli, Biello, C.Cossu- commissione Bilancio e Personale- Vacca, Carta, Spanu, F.Pintus, G.Manca, Giaconi, Sircana, Cermelli, Biello, C. Cossu- Cultura, Grandi Eventi e Istruzione- Ruiu, G.Madeddu, Spanu, F. Pintus, G.Manca, Bruzzi, C. Cossu, Biello, Sircana e Cermelli- Commissione Statuto e Regolamento – G.Manca, Biello, Carta, Cermelli, C. Cossu, Dettori, G.Manca, F.Pintus, Sircana, Spanu. Nella prima seduta utile, convocata dalla presidente del Consiglio, Giulia Manca, ciascuna Commissione provvederà ad eleggere al proprio interno il rispettivo presidente e vicepresidente.