È bufera sulle navi della compagnia Gnv in collegamento marittimo tra Porto Torres e Genova. I ripetuti disagi causati ai passeggeri nei traghetti di linea per avaria ai motori o situazioni di emergenza hanno spinto Adiconsum Sardegna a chiedere ancora una volta a Gnv di riconoscere automaticamente un risarcimento ai passeggeri coinvolti e annuncia possibili iniziative legali.

L’ultimo caso giovedì sera a Genova, dove un problema tecnico ai motori ha ritardato la partenza dallo scalo ligue di quasi sette ore, con arrivo a Porto Torres alle 13.40. Secondo l'associazione dei consumatori, quanto accaduto rappresenta l'ennesimo episodio di una serie di guasti che, nell'ultimo mese, hanno interessato le navi della compagnia. «Si tratta del terzo caso in meno di un mese di problemi tecnici che interessano la flotta Gnv, generando il caos tra i viaggiatori», sostiene il presidente di Adiconsum Sardegna, Giorgio Vargiu.

«Una situazione insostenibile, soprattutto in piena estate, quando aumentano gli spostamenti da e per la Sardegna e i disservizi arrecano un evidente danno a chi viaggia per raggiungere la propria destinazione di vacanza». L'associazione sostiene inoltre che, durante il disservizio, ai passeggeri non siano state garantite informazioni e assistenza nei termini previsti dalla normativa di settore. Per questo Adiconsum chiede alla compagnia di aprire con urgenza un tavolo di confronto per definire un sistema di indennizzi automatici, così da risarcire i danni materiali e morali subiti dai viaggiatori. «In caso contrario - aggiunge Vargiu - saremo costretti a investire la magistratura della questione, presentando un esposto nei confronti di Gnv per la possibile fattispecie di interruzione di pubblico servizio». Intanto Adiconsum Sardegna invita tutti i passeggeri coinvolti nei disagi del collegamento Genova-Porto Torres a contattare l'associazione via email all'indirizzo sardegna@adiconsum.it, indicando nome e recapito telefonico, per ricevere assistenza nella richiesta di risarcimento.

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