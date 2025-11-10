Sorso, la Polizia locale avvia corsi di difesa anti aggressionePrende il via il Corso di difesa personale e antiaggressione, con prima lezione sabato 15 novembre nella palestra di via Azuni
Affrontare situazioni di pericolo per la propria incolumità personale e non solo, quando non sempre si è in grado di difendersi o di risolvere un momento di difficoltà.
A Sorso prende il via il Corso di difesa personale e antiaggressione, con prima lezione sabato 15 novembre nella palestra di via Azuni.
Si tratta di un percorso formativo introduttivo di difesa personale e antiaggressione, organizzato dal Comando di Polizia locale di Sorso, in collaborazione con ASD Scuola Kombat e il direttore tecnico, il maestro Mario Sechi.
La prima lezione è in programma sabato con inizio alle ore 10 in cui si prevedono lezioni teoriche e in seguito pratiche, con tecniche che consentono di affrontare reazioni immediate di difesa in caso di attacco fisico, episodi di aggressione che spesso per incapacità di reazione corretta potrebbero mettere a rischio la propria salute.
Un sistema di autodifesa sempre più necessario per far fronte a situazioni di minacce fisiche subite anche con strumenti e armi non consentiti. I corsi sono gratuiti.