Una notte di piogge intense ha messo a dura prova le campagne di Alghero, con allagamenti diffusi nelle aree a nord e a sud della città, in particolare verso Valverde, Punta Moro e Mamuntanas. Le precipitazioni, abbondanti e concentrate in poche ore, hanno causato difficoltà alla viabilità rurale e reso necessari numerosi interventi di soccorso e monitoraggio. I Barracelli di Alghero sono rimasti al lavoro per tutta la notte, presidiano le strade più esposte e collaborando con le forze dell’ordine per garantire la sicurezza. Cinque auto sono finite fuori strada a causa del fondo reso scivoloso dall’acqua e dal fango: gli occupanti sono stati soccorsi dai poliziotti di campagna, senza gravi conseguenze. Diversi tratti viari sono stati temporaneamente chiusi o regolati con transennamenti e presidi, mentre proseguiva il controllo dei punti critici soggetti a ristagni e ruscellamenti. Le operazioni hanno riguardato soprattutto gli accessi poderali e le strade secondarie, più vulnerabili in caso di eventi meteo intensi. Con il progressivo miglioramento delle condizioni atmosferiche, la situazione sta lentamente tornando alla normalità. Le squadre restano comunque operative per il monitoraggio e per eventuali interventi di messa in sicurezza, mentre si invitano i cittadini alla prudenza negli spostamenti, soprattutto nelle zone rurali.

