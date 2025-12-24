E’ diventato celebre per il suo primo lungometraggio “Bandidos e Balentes-il codice non scritto”, un film del 2017 sul banditismo e sulle faide della Sardegna degli anni ’50, una pellicola che ha ricevuto numerosi riconoscimenti, in particolar modo per la fotografia. Il regista sardo, Fabio Manuel Mulas, ritorna protagonista a Bono nel suo paese di origine, questa volta per ricevere un altro premio, quello della cittadinanza onoraria conferitagli in aula consiliare dal sindaco Michele Solinas, in rappresentanza di tutta l’amministrazione comunale, riconosciuta all’attore, scrittore, sceneggiatore e produttore cinematografico internazionale, impegnato nella regia di "Bandidos e Balentes 2- La resa dei conti", «per aver dato lustro all’intera comunità Bonese, ottenendo prestigiosi riconoscimenti nazionali ed internazionali».

Il pluripremiato regista, ritornato dietro la macchina da presa, per dirigere il nuovo thriller sta girando le riprese nell'Isola ma anche a Valencia, e dopo il Parco nazionale dell'Asinara e la sua area marina protetta, l'Ogliastra, la Barbagia di Ollolai, è ritornato nella foresta Burgos e a Bono, il paese del Goceano che conserva le sue radici.

«Ringrazio il sindaco Michele Solinas, tutta la giunta comunale e la comunità per avermi conferito la cittadinanza onoraria di Bono, di cui ne vado fiero e orgoglioso», ha detto Mulas. Sardi gli interpreti del cast nel nuovo Bandidos e Balentes 2, con qualche figura partenopea, tutti non professionisti, componenti di un cast che vedrà alcuni simboli del jet set internazionale fare la loro comparsa attraverso speciali rappresentazioni. Il regista vuole omaggiare anche le grandi voci sarde, come Maria Carta ed Andrea Parodi. Ambientato nel periodo tra gli anni '70 e fino al duemila, si narra con una nuova luce il mondo delle faide e la lotta tra le differenti fazioni.

