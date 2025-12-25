Sassari, gli rompono i vetri dell’auto e rubano i regali di Natale: «Siamo abbandonati»Succede in viale Trieste, area in preda al degrado in cui gravitano diversi tossicodipendenti
"Regalo" di Natale per un automobilista sassarese. Stamattina ha trovato infranti in viale Trieste i piccoli vetri posteriori della macchina. Qualcuno ha sottratto i regali che l'uomo aveva comprato per una bambina e gli amici. Non è purtroppo il primo caso di vandalismo tra zona Cappuccini e la poco distante via Sorso.
«Ci sentiamo abbandonati», riferisce la vittima. Sono diversi i tossicodipendenti che gravitano intorno all'area, un tempo nobile, con tante palazzine liberty, e oggi preda del degrado. Soprattutto cresce lo spaccio tra la parallela viale San Francesco e la citata via Sorso. «È molto evidente per noi abitanti. Basterebbero più controlli delle forze dell'ordine». Ora non resta che pagare 250 euro per ogni vetro e vivere non lo spirito del Natale ma «quello di rassegnazione» di chi vive e lavora nel quartiere.