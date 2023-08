Sono stati 3mila e 600 i kit acquistati per la sedicesima edizione di "Calici di Stelle" a Sorso.

Un ottimo risultato per questo appuntamento aperto dal tradizionale brindisi inaugurale nella corte del Palazzo Baronale, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose, accompagnato dalle voci del Coro Polifonico Santa Croce, dell’Associazione Folclorica Sorso, di Sa oghes de sos femminos sennaresos, di Su Coro de Piaghe, del Coro de Iddanoa Monteleone, del Gruppo etnico Ermosuras, e dalla sfilata di moda “Impronte di donna” coordinata dalla stilista Antonella Fini.

Poi un lungo tragitto per degustare i vini e i prodotti locali lungo l’intero percorso che da via Cottoni portava fino alla chiesa di Santa Croce e alla piazza San Pantaleo, passando per le installazioni artistiche realizzate dai bambini e dal personale della Biblioteca comunale, per i tanti stand degli hobbisti presenti, per la parata luminosa itinerante “White led”, per il “Fire show” dello Shedan Fire Theater e per le esibizioni dei numerosi musicisti che hanno preso parte all’evento garantendo un’offerta musicale variegata in diversi punti lungo il percorso stesso, dove non sono mancati i momenti di intrattenimento e animazione dedicati ai più piccoli.





© Riproduzione riservata