Il Comune di Sorso presenta un ricco calendario di appuntamenti culturali, musicali, teatrali, sportivi ed enogastronomici che dal 1° giugno al 18 ottobre accompagnerà la città per tutta la stagione estiva, grazie al lavoro di programmazione promosso dall’Amministrazione comunale in collaborazione con associazioni, enti e realtà del territorio.

Sorso Estate 2026 si presenta con un cartellone ampio, diffuso e capace di coinvolgere pubblici diversi, animando le principali location cittadine oggi pienamente restituite alla fruizione della comunità: dalle piazze Garibaldi e Marginesu all’Anfiteatro della Billellera, dal Palazzo Baronale al Parco Vita. Un programma che intreccia spettacolo, cultura, tradizioni popolari, valorizzazione identitaria e promozione territoriale, con eventi ormai consolidati e nuove iniziative pensate per rafforzare l’attrattività della città durante tutta la stagione estiva.

Tra gli appuntamenti più attesi torna “Calici di Stelle”, in programma sabato 8 agosto, evento simbolo dell’estate sorsense e della vocazione vitivinicola del territorio, preceduto dagli appuntamenti di “Aspettando Calici” nelle cantine cittadine. Grande attenzione anche alla musica e agli eventi di spettacolo, con il concerto di Gué al Parco Vita il 6 giugno nell’ambito della rassegna “Bellezza in Musica”, insieme al ritorno del Billellera Music Festival, del Sorso Cabaret Show, del SorsangelesFest, di Giochi senza Frontiere, di Ballando sotto le Stelle, del Premio Zimbonia e del Festival delle Bellezze. Spazio inoltre alle rassegne teatrali, cinematografiche e culturali, ai laboratori per bambini, alle iniziative della Biblioteca comunale e dell’Infopoint turistico. L’edizione 2026 di Sorso Estate è stata presentata questa mattina al Palazzo Baronale dal sindaco Fabrizio Demelas, dall’assessore al Turismo, Cultura e Attività Produttive Federico Basciu, e dalla dirigente Nicolina Cattari.

«Sorso Estate rappresenta oggi uno dei principali strumenti di valorizzazione, promozione e crescita della nostra città - ha detto il sindaco Fabrizio Demelas -.Dietro questo calendario non c’è soltanto una successione di eventi, ma una visione precisa di città: una Sorso viva, attrattiva, dinamica e capace di mettere insieme cultura, spettacolo, identità e sviluppo economico.In questi anni abbiamo investito con convinzione nella creazione, nel recupero e nella restituzione alla comunità di luoghi simbolici e spazi pubblici come la Billellera, le piazze del centro storico, il Parco Vita, che oggi diventano palcoscenici di una programmazione sempre più ricca e qualificata. Il cartellone 2026 è il frutto di un importante lavoro di squadra tra amministrazione, uffici comunali, associazioni e operatori del territorio, che ringrazio per il contributo e la collaborazione.»

Per l’assessore Federico Basciu: «Anche quest’anno Sorso si conferma protagonista nel panorama degli eventi del Nord Sardegna con un calendario ampio, diffuso e pensato per coinvolgere tutte le fasce d’età».

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