Immagini crude su abbattimenti di animali e allevamenti intensivi sarebbero state mostrate a bambini della scuola primaria Argillera di Alghero durante un’attività di sensibilizzazione sul rispetto degli animali. A denunciare l’episodio, sulla base delle segnalazioni arrivate da alcune famiglie, è Christian Mulas, presidente della V Commissione consiliare del Comune di Alghero, che ha presentato un’interrogazione urgente al sindaco e al presidente del Consiglio comunale.

Secondo quanto riferito dai genitori, l’iniziativa, svolta in orario scolastico da rappresentanti di un’associazione animalista, avrebbe assunto contenuti diversi rispetto a quelli autorizzati dalla direzione scolastica. Durante l’incontro sarebbero stati proiettati video e immagini ritenuti non adeguati all’età degli alunni, tanto da provocare in alcuni bambini forte disagio emotivo. Nell’interrogazione si fa riferimento anche alla presenza iniziale di persone con il volto coperto da maschere bianche, poi rimosse su richiesta del personale docente.

Gli insegnanti, sempre secondo le segnalazioni, sarebbero intervenuti interrompendo la proiezione e allontanando i soggetti coinvolti. Mulas chiede all’Amministrazione se fosse a conoscenza dei fatti, se vi siano stati rapporti o collaborazioni con l’associazione coinvolta e quali verifiche siano state effettuate sui contenuti proposti agli studenti. Il consigliere sollecita inoltre un confronto con la dirigenza scolastica per definire criteri più stringenti sull’accesso di soggetti esterni nelle scuole del territorio. «La scuola deve rappresentare un luogo di crescita educativa equilibrata, rispettosa della sensibilità dei minori e del ruolo delle famiglie», sottolinea Mulas, chiedendo una risposta urgente in Consiglio comunale.

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