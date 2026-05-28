Ben 188 persone over 65 ha partecipato al progetto “My Care- speranza è desiderio” all'interno della rete Plus che mettere insieme i comuni di Sassari, Porto Torres e Sorso, Stintino in collaborazione con l'ASL Sassari e l'Auser Li Punti ODV.

Un’iniziativa straordinaria che, tra tutti i territori coinvolti, ha visto la partecipazione complessiva di quasi 200 persone, trasformando semplici laboratori in occasioni autentiche di incontro, socializzazione e benessere.

Nello specifico, la comunità di Stintino ha risposto con grande entusiasmo partecipando alle attività di burraco, teatro, canto, yoga sulla sedia e lingua dei segni, offrendo ai nostri cittadini una splendida opportunità per riscoprire il valore del tempo condiviso.

Le parole della sindaca Rita Limbania Vallebella, del Comune di Stintino: «Nessuno dovrebbe mai affrontare la solitudine da solo, soprattutto nella terza età. Con il progetto 'My Care' abbiamo voluto dare una risposta concreta a questo bisogno, creando spazi di ascolto e partecipazione in cui i nostri anziani potessero sentirsi accolti e valorizzati. Il benessere non è qualcosa che riguarda soltanto il corpo, ma passa inevitabilmente attraverso le relazioni umane».

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