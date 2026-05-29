Arriva la prima vera ondata di caldo e la spiaggia La Pelosa è già sold out, ombrelloni e lettini occupano i primi 500 posti giornalieri, prenotabili in anticipo dal 13 maggio, senza limiti temporali per qualsiasi data della stagione. Nell’arenile di Stintino, dove è scattato il numero chiuso per 1.500 posti disponibili ogni giorno, dal 15 maggio fino al 15 ottobre, la corsa per un posto al sole davanti al mare cristallino è già partita facendo registrare il tutto esaurito per i mesi di giugno, luglio e agosto.

Resteranno a disposizioni dei bagnanti gli altri mille posti, alcuni messi a disposizione delle attività ricettive di Stintino, che godono di un canale preferenziale e altri prenotabili 48 ore prima della data prescelta. Nella spiaggia paradiso arrivano da ogni parte dell’Europa, ma anche dagli Stati Uniti e dall’Arabia Saudita, un posto ambito ritenuto tra i più bei arenili del mondo.

Tra le novità dei servizi gestiti dalla cooperativa Vosma e compresi nel ticket d’ingresso una doccia per ogni bagnante e sedie e carrozzine per accompagnare i disabili a godersi un bagno nello splendido mare.

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