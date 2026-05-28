Imbarcazioni da pescaturismo e charter potranno avvicinarsi alla costa di Porto Torres per svolgere le loro attività. Una opportunità per coloro che operano in questo settore, in quanto avranno la possibilità di offrire aperitivi al tramonto sotto costa, senza perdere la giornata di lavoro quando per condizioni meteo non possono raggiungere L'Asinara.

La Capitaneria porto di Porto Torres ha disposto la disciplina sperimentale per pescaturismo e charter per la stagione balneare 2026. L'Autorità marittima ha firmato l'ordinanza con la quale è stato individuato un tratto di litorale turritano destinato a ospitare, in via sperimentale, per questa stagione balneare alcune unità adibite a pescaturismo e charter nautico che operano abitualmente presso l’isola dell’Asinara e che, in presenza di condizioni meteomarine avverse nello specchio acqueo dell’Isola, potranno trasferirsi a Porto Torres per proseguire regolarmente l’attività in condizioni di sicurezza.

La misura nasce dall’esigenza di contemperare le richieste e le necessità operative degli operatori del settore con la tutela della sicurezza della navigazione, dell’incolumità delle persone e dell’ambiente marino, in un contesto particolarmente delicato e frequentato durante la stagione estiva. Prima dell’adozione del provvedimento, la Capitaneria di Porto ha promosso appositi incontri preliminari nel corso dei quali la pratica è stata approfondita insieme agli operatori interessati, anche al fine di condividere gli aspetti organizzativi legati all’avvio della disciplina sperimentale. Infatti è stata individuata la zona di mare in prossimità di “Grotta dell’Inferno”, ritenuta idonea a consentire lo svolgimento dell’attività nelle condizioni previste dal provvedimento.

La scelta di adottare una regolamentazione a carattere sperimentale consentirà di monitorarne l’efficacia durante l’intera stagione balneare 2026 e di acquisire elementi utili per eventuali successive valutazioni, in vista di una disciplina strutturale per gli anni futuri.

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