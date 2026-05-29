Incidente stradale questa mattina, intorno alle 11, sulla statale 672 Sassari-Tempio, dopo il bivio per Perfugas.

Per cause ancora da accertare, un furgone è uscito di strada ribaltandosi e finendo sulla carreggiata. Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Tempio, che ha provveduto alla messa in sicurezza del mezzo.

Il conducente, unica persona a bordo del veicolo, è stato affidato alle cure del 118 e trasporto all'ospedale di Sassari. 

(Unioneonline/v.f.)

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