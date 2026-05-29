È atterrato all’aeroporto di Alghero con un chilo di cocaina in corpo. Un nigeriano è stato arrestato allo scalo “Riviera del Corallo”, dove era appena arrivato con un volo proveniente da Milano.

I militari della Guardia di Finanza della Compagnia di Alghero, che avevano già raccolto degli elementi investigativi, sono stati ulteriormente insospettiti dal suo stato di agitazione e dalle risposte evasive fornite sul motivo del viaggio.

Così hanno deciso di vederci chiaro e lo hanno portato in ospedale, dove gli accertamenti hanno confermato la presenza di corpi estranei nel corpo. Erano 80 ovuli, per un totale di un chilo di cocaina.

Una volta dimesso, l’uomo è stato tratto in arresto per traffico di sostanze stupefacenti e, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, condotto presso il carcere di Bancali. Si tratta del secondo arresto di un “ovulatore” operato nel mese di maggio, con oltre 2 chili di sostanza stupefacente complessivamente intercettata nello scalo algherese.

(Unioneonline)

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