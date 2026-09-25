Trovata viva la 49enne scomparsa ieri a Ottava, borgata di Sassari. Marinella Campus era uscita di casa di mattina facendo perdere le sue tracce e, fin dalle prime ore, si erano attivate le ricerche per rintracciarla. Diversi gruppi di persone si erano sparsi per la frazione e, stamattina, la signora è stata ritrovata non lontano dal campo di calcio. Sul posto la polizia di Stato e i vigili del fuoco.

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