«Dobbiamo essere ottimisti ma bisogna prepararci a ogni evenienza possibile». Queste le parole in merito alla situazione internazionale del ministro della Difesa, Guido Crosetto, oggi a Sassari, a margine della cerimonia, in piazza d'Italia, in cui si è conferita la medaglia d'argento al valore dell'Esercito alla bandiera di guerra del Reggimento logistico "Sassari".

«È una sfida che cambia ogni giorno - dichiara - perché cambia la tecnologia. Ogni volta che succede qualcosa nel mondo, ci diciamo di prepararci ma non perché pensiamo possa succedere ma perché è il nostro dovere difenderci da qualsiasi crisi possa accadere».

Reali invece le minacce cyber di disinformazione e manipolazione. «Sono continue e non solo da parte russa, con modalità che portano a indebolire l'avversario senza fare una guerra vera e propria. Stiamo subendo tutto questo da anni, ho anche scritto ai colleghi europei e della politica su questo tema. Occorre pensare di reagire e non solo subire».

Un plauso infine alla Brigata Sassari, di cui oggi si è salutato il rientro dal Libano, dove è stata impiegata per cinque mesi nell’ambito della missione Unifil, la Forza delle Nazioni Unite schierata nel sud del Paese, al confine con lo Stato d'Israele. «Nessuno come loro sa reagire meglio sotto pressione», ha detto il ministro che, nel suo intervento in piazza, ha ricordato il valore dei Dimonios nel dare un contributo alla pace nello scenario mediorientale.

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