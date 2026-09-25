Una statua in bronzo per ricordare Tore Burruni, il grande campione algherese di boxe che conquistò il titolo mondiale dei pesi mosca. Sarà inaugurata domani, sabato 26 settembre, alle 18, in piazza Sulis, nei pressi dell’Istituto Alberghiero. Un momento che la città attendeva da tempo e che si trasformerà in una vera festa. La statua, realizzata dall’artista Antonio De Paoli, pesa circa quattro quintali ed è il risultato di un progetto portato avanti per oltre tre anni dall’Associazione di Promozione Sociale Tore Burruni. L’associazione era stata presentata ufficialmente il 4 febbraio 2023 nell’ex sede della palestra del Gruppo Pugilistico Algherese, con l’obiettivo di dare seguito alla volontà espressa all’unanimità dal Consiglio comunale di dedicare un monumento al campione. Il progetto nasce però ancora prima, da un’idea del giornalista sportivo Carlo Branca, sviluppata insieme a un gruppo di amici e alla famiglia Burruni. In questi anni sono stati raccolti fondi, coinvolte aziende e istituzioni e organizzate conferenze, incontri nelle scuole, mostre di cimeli, fotografie e vecchi articoli dedicati al pugile algherese. Il percorso ha incontrato anche alcuni ostacoli. La prima collocazione individuata era piazza del Ginnasio, davanti alla vecchia palestra dove Burruni iniziò a tirare i primi pugni. Il diniego della Soprintendenza ha però reso necessario individuare un altro spazio, fino alla scelta di piazza Sulis. Alla conferenza stampa di oggi erano presenti gli assessori Francesco Marinaro, Maria Grazia Salaris e Enrico Daga, il presidente della Fondazione Alghero Graziano Porcu, il figlio del campione Gianfranco Burruni, l’artista Antonio De Paoli e il presidente dell’Associazione Tore Burruni Carlo Branca, insieme a Romano Marcias. Alla realizzazione dell’opera hanno contribuito la raccolta fondi promossa dall’associazione, diverse aziende del territorio, lo storico sponsor GBC, la Fondazione di Sardegna, la Camera di Commercio di Sassari e la Fondazione Alghero. Sabato alle 18 il lungo percorso arriverà finalmente al traguardo, con Alghero pronta a rendere omaggio a uno dei più grandi protagonisti della sua storia sportiva.

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