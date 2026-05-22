Operazione “ad alto impatto” della polizia di Stato ieri a Sassari in centro storico. Un intervento finalizzato al contrasto della criminalità diffusa e alla tutela della sicurezza pubblica nelle aree più sensibili della città vecchia, e coordinato dal dirigente della squadra mobile di Sassari, Michele Mecca.

All'intervento ha partecipato il personale della squadra mobile con il supporto della squadra Volanti e del Reparto Prevenzione Crimine Sardegna di Abbasanta, supportati per l'occasione dall'unità cinofila. Sono state identificate oltre cinquanta persone e ne sono state segnalate diverse alle autorità competenti.

I controlli hanno permesso il rinvenimento di diverse armi da taglio, tra cui coltelli, e di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, nello specifico hashish, marijuana e cocaina.

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