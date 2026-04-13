Al via i lavori per il rifacimento della strada provinciale sp130 sulla Sorso-Marina di Sorso (400mila euro), uno dei primi di una serie di interventi sulla viabilità nel comune della Romangia che ammontano complessivamente a 3,5 milioni. Risorse stanziate dall’assessorato ai Lavori Pubblici, guidato da Antonio Piu, un risultato condiviso con Giovanni Milia, dirigente del Settore viabilità della Città Metropolitana di Sassari. Dopo venti anni si prevedono lavori per la fresatura, per la realizzazione del nuovo manto stradale, un nuovo ingresso in sicurezza per la città di Sorso. L’intervento prevede anche le rifiniture con la segnaletica orizzontale. I lavori interessano anche un tratto della provinciale 81, strada che si incrocia con la sp130, opere finanziate con ulteriori risorse pari a 200mila euro, mentre 2,5 milioni di euro saranno destinati ai lavori sul ponte La Foce, in località La Farrozza. «Questa infrastruttura è strategica per il turismo di Sorso e per il trasporto di merci su gomma - spiega il consigliere comunale di Europa Verde, Alfredo Roggio –. A questo si aggiungono i fondi pari a 400mila euro per la progettazione del viadotto Sorso-Sassari che attraversa la strada provinciale 25. In totale 3,5 milioni di euro di opere pubbliche per il territorio».

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