E' il secondo centro più innovativo d'Italia nella categoria "Borghi - Sud e isole" fino a 2000 abitanti del City Vision score 2025. Il Comune di Siligo è stato premiato grazie ad "un effetto cumulativo di dotazioni infrastrutturali, continuità negli investimenti e capacità amministrativa, luoghi in cui sorgono nicchie di eccellenza in zone periferiche, piccoli comuni, dove reti tra amministrazioni, filiere locali e servizi di prossimità, trasformano l'innovazione in dati misurabili".

Il City Vision Score è un sistema di valutazione della capacità dei territori di adottare politiche moderne che mirano alla digitalizzazione, e fra gli indicatori vi sono il coinvolgimento dei dipendenti comunali nelle attività di formazione per la gestione dei dati, i numeri sulla disoccupazione, i risultati percentuali sulla differenziata, il numero dei laureati, i luoghi di cultura. A questo si aggiunge anche il numero delle attività commerciali che sono state aperte negli ultimi tre anni, ben 11 nuove intraprese, e le nuove richieste di residenza registrate.

© Riproduzione riservata