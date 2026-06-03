È ripreso oggi a Sassari il servizio della metropolitana di superficie Sirio. Lo ha reso noto l’Arst informando che verrà effettuata la tratta “Santa Maria di Pisa-Emiciclo Garibaldi con un solo tram”. L’Azienda, nelle scorse settimane, aveva comunicato la necessità di alcune manutenzioni per i mezzi di Sirio, antecedenti al 2006, e per cui non esistono pezzi di ricambio. “Vanno fatti su misura da alcune ditte specializzate, tra le quali la stessa società che realizzò i treni”, avevano riferito i responsabili del servizio.

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