Il pluricampione olimpico e paralimpico Gianfranco “Jeff” Onorato sarà ospite dell'Universita' delle Tre Età di Porto Torres. L’appuntamento è per venerdì 5 giugno, alle 17.30, presso la sala Filippo Canu.

A presentarlo sarà il direttore dell’Ente Parco nazionale dell'Asinara, Vittorio Gazale, con l'intervento del sindaco Massimo Mulas, dell'assessora alla cultura, Maria Bastiana Cocco e dell'assessora allo Sport, Gavina Muzzetto.

Atleta paralimpico di sci nautico e simbolo di resilienza e inclusione, Onorato è stato insignito del titolo di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana nel corso di una cerimonia ufficiale che ha visto la partecipazione delle massime autorità dello Stato. La motivazione, firmata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, esprime un messaggio potente: “Per aver reso lo sport uno strumento di inclusione”. Una frase che racchiude il significato profondo della vita di Jeff Onorato, una storia di rinascita e di impegno civile.

La sua “seconda vita” inizia a 23 anni, quando un grave incidente in moto gli provoca la perdita dell’uso di un braccio e di una gamba. Un evento traumatico che avrebbe potuto segnare una fine, ma che per Onorato si è trasformato in un nuovo inizio.

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