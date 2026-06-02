La giunta comunale di Porto Torres ha dato il via libera al progetto esecutivo per i lavori di manutenzione e messa in sicurezza di alcuni edifici comunali strategici, a partire dalla stazione marittima Nino Pala, la biblioteca comunale e l'edificio che ospita l'Ufficio Ambiente del Comune.

Il progetto è stato predisposto a seguito dei diversi sopralluoghi da parte dei tecnici comunali, effettuati al fine di verificare la tipologia di interventi da eseguire. Per alcune lavorazioni sarà possibile interventire tramite l'impiego degli operai di Lavoras, per altri si è ritenuta necessaria una specifica progettazione come la messa in sicurezza degli Uffici del Servizio Ambiente. La progettazione è stata affidata all'ingegnere Antonio Sanna con sede a Sassari, mentre l'importo dei lavori ammonta a circa 196mila euro. Gli interventi prevedono la sostituzione delle scossaline presso la Stazione marittima, ovvero lamiere sagomate e piegate installate nei punti critici e di giunzione dell'edificio, per proteggere la struttura dalle infiltrazioni. Inoltre si opera sulla biblioteca di via Sassari che presenta problemi nella copertura e nella facciata. Infine i lavori presso L'ufficio Ambiente dove è necessario intervenire per sostituire gli impianti elettrici e sistemare i servizi igienici.

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