La comunità di Tissi si prepara per i festeggiamenti in onore di Santa Vittoria, patrona del paese. Una ricorrenza che, anno dopo anno, rinnova un legame profondo fatto di fede, memoria collettiva e partecipazione popolare. Le celebrazioni, organizzate dal Comitato con il contributo della Parrocchia e dall’Amministrazione comunale, rappresentano un appuntamento importante per il paese, capace di richiamare residenti, emigrati e visitatori, confermandosi come un evento identitario per eccellenza.

Venerdì 5 giugno alle 22 la prima serata di spettacolo con Giuliano Marongiu con Isola in Festa che unisce musica, tradizioni e coinvolgimento del pubblico. Con Isola in Festa, la piazza di via Roma si trasformerà in un grande palcoscenico dedicato alla cultura sarda, tra ritmi popolari, colori e atmosfere che raccontano l’anima dell’isola.

La seconda serata – sabato 6 giugno alle 22 - vedrà protagonisti i Gemelli Diversi, gruppo che ha segnato la storia del pop rap italiano. La loro esibizione proporrà un viaggio musicale attraverso i brani che hanno accompagnato intere generazioni, promettendo una serata di grande partecipazione e atmosfera. A seguire, spazio a Black Tie – Non il solito DJ set, con DanyJeey. Un format innovativo che unisce musica live, violino, sax e sonorità contemporanee, per un finale di serata capace di coinvolgere il pubblico fino a notte fonda. La festa diventa ogni anno un’occasione per ritrovarsi, riconoscersi e riaffermare un senso di appartenenza che attraversa generazioni e storie personali.

In questo spirito si inserisce il messaggio del Presidente del Comitato, Domenico Masia, che sottolinea il valore collettivo dell’evento: «Siamo orgogliosi di offrire alla nostra comunità una festa che unisce tradizione, cultura e partecipazione. Il nostro impegno nasce dall’amore per Tissi e dal desiderio di valorizzare la nostra patrona, creando momenti di condivisione che appartengono a tutti». All’organizzazione dell’evento contribuisco il Comitato dei festeggiamenti, la Parrocchia, l’Amministrazione, le associazioni e la comunità di Tissi.

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