Un momento di incontro e di condivisione per i giovani nella Giornata della Repubblica. La parrocchia dello Spirito Santo di Porto Torres ha fatto da cornice, oggi, alla Festa degli Incontri, appuntamento che ha riunito i ragazzi e le comunità delle diocesi di Sassari e di Alghero-Bosa attorno a un tema di forte risonanza ecclesiale: la missione.

La festa è iniziata alle 10.30 con la Santa Messa presieduta dal vescovo metropolita di Sassari monsignor Francesco Antonio Soddu. Il tema della missione ha orientato la riflessione dell'intera giornata, dalla messa alle attività che i ragazzi hanno svolto la mattina; dopo il pranzo comunitario i ragazzi hanno preparato uno spettacolo che parlasse proprio di Missione. Dopo i saluti e la benedizione dell'assistente diocesano Don Andrea Stara, la festa si è conclusa alle ore 16. La Festa degli Incontri si conferma così momento di comunione tra le due diocesi, occasione per rafforzare legami, condividere esperienze e rinnovare l'impegno missionario delle comunità locali, trasmettendo veri valori alle nuove generazioni.

© Riproduzione riservata