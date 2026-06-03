Nuova data per la Cavalcata dei bambini a Sassari dopo il rinvio, causa maltempo, dello scorso maggio. L’iniziativa, promossa dal Comune e dalla Fondazione Maria Carta, e in collaborazione con Confcommercio Impresa Cultura del Nord Sardegna, si terrà il prossimo giovedì 11 giugno. L’obiettivo della manifestazione, una delle più attese tra quelle della Cavalcata Sarda 2026, ha lo scopo di tramandare il patrimonio musicale, vestimentario e storico dell’isola ai più piccoli. Si tratterà di una mini Festa della Bellezza con centinaia di bambini da tutta la Sardegna, in rappresentanza di diversi gruppi folk, che sfileranno per le vie del centro sassarese.

La partenza della Cavalcata dei bambini è in programma alle 17, tra 8 giorni, da piazza Santa Caterina. Il percorso si snoderà lungo corso Vittorio Emanuele, via Luzzatti, piazza Castello, largo Cavallotti, via Cesare Battisti, per confluire poi in piazza Tola con un gran finale di balli e canti. Oltre 250 i bambini e le bambine partecipanti e, tra questi, i piccoli Mamuthones e Issohadores di Mamoiada, i piccoli Tamburini della Sartiglia di Oristano, i giovani suonatori di organetto e di launeddas, il canto a tenore, la Sartigliedda a canna e i giovani sassaresi che con il ritmo dei loro tamburi apriranno la sfilata con i suoni che accompagnano la Discesa dei Candelieri. Sfileranno i bambini dei gruppi di Sassari, Bono, Ittiri, Oristano, Osilo, Posada, Thiesi, Sennori, Villaputzu, Siligo, Tempio Pausania.

Riprogrammato anche, per domenica 21 giugno, lo spettacolo Riti e suoni della Sardegna a Monte d’Accoddi, lo spettacolo di musica e maschere tradizionali, anch’esso rinviato per il maltempo di metà maggio.

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