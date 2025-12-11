Solo l’intervento dei carabinieri della compagnia di Porto Torres ha evitato il linciaggio nei confronti di un cittadino algerino di 26 anni, presunto aggressore che domenica scorsa avrebbe molestato una minorenne.

Il giovane è stato accerchiato e malmenato nel centro cittadino, una missione punitiva a seguito dell’episodio di tentata violenza sessuale che ha riacceso il dibattito sulla sicurezza urbana. L'uomo sarebbe stato pestato da alcune persone nella serata di martedì.

Domenica alle 13, come risulta dalle immagini del sistema di videosorveglianza della zona, il presunto molestatore si era accostato alla ragazzina per un primo “ammiccamento”, poi un approccio insistente fino a diventare una molestia, denunciata dalla 14enne e dai genitori ai militari della caserma di via Antonelli.

La giovane sarebbe stata afferrata anche per i capelli per trattenerla. La ragazzina era riuscita a liberarsi dall’aggressore e a scappare verso casa.

L’uomo, identificato dai carabinieri grazie alle immagini delle telecamere della zona, era stato fermato la scorsa settimana nell’area portuale dagli agenti della polizia mentre cercava di imbarcarsi con i documenti d’identità risultati irregolari.

Denunciato alla Procura di Sassari per il reato in materia di immigrazione, il giudice aveva disposto l’obbligo di firma e il divieto di allontanamento dal comune senza autorizzazione.

