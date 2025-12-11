Grave episodio a Sorso. Una lite scoppiata in strada tra una coppia di fidanzati è degenerata in una violenta aggressione, fino a concludersi con l’arresto dell’uomo e l’intervento dell’ambulanza del 118.

L’aggressore avrebbe prima squarciato le gomme dell’auto della sua ragazza, e in seguito l’avrebbe colpita con calci e pugni. Ad avere la peggio la sua amica scesa in strada per difenderla. Per entrambe è stato necessario l’intervento degli operatori sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure, prima di accompagnarle all’ospedale civile di Sassari.

L’amica della prima vittima, in condizioni più gravi, ha riportato un trauma al volto. Alcuni testimoni che hanno assistito alla scena hanno allarmato le forze dell’ordine e l’ambulanza del 118.

Sul posto oltre ai carabinieri sono intervenuti gli agenti della polizia locale. L’aggressore, residente a Sorso, è stato accompagnato dai militari in caserma in attesa della convalida dell’arresto.

