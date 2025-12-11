«Dobbiamo reagire ripristinando la legalità a Sassari». Sono le parole di Michele Saba, coordinatore cittadino dei Riformatori Sardi, dopo i recenti episodi di cronaca nera avvenuti in centro storico. Saba propone due soluzioni all’amministrazione comunale.

«La prima- dichiara- riguarda un vero censimento che vada a stanare i proprietari ingordi che non vogliono il bene di Sassari e che continuano ad affittare case fatiscenti (e spesso prive delle più essenziali autorizzazioni urbanistiche e scevre dall'osservanza di basilari norme igienico sanitarie) ammassando al loro interno persone delle quali spesso non sappiamo nulla».

Bisognerebbe quindi «controllare la registrazione dei contratti numero civico per numero civico». «La seconda attiene l'urgenza di dare concreta attuazione agli strumenti legislativi che consentano di sanzionare efficacemente i proprietari che persistono nel lasciare al loro triste destino immobili fatiscenti e pericolosi per il transito dei cittadini e dei turisti. Dobbiamo invertire la rotta, tutti insieme uniti», conclude Saba.

