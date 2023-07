Eccezionale installazione lungo il corso Vittorio Emanuele, a Sorso, dove si possono ammirare i cestini della tradizione, realizzati dall’azienda Decolab di Marco Frassetto e montati dall'azienda Marco Angotzi.

L’installazione apre la serie di iniziative che danno forma al progetto ideato dall'amministrazione comunale per la promozione culturale e turistica di Sorso: «Sorso può vantare un patrimonio identitario secolare, di cultura e tradizioni, tutto da riscoprire», sottolinea il sindaco Fabrizio Demelas. «Nel programma di questa amministrazione la valorizzazione e diffusione di questo patrimonio occupa i primi posti. L’ambizione è quella di riuscire, col tempo, a portare a compimento la realizzazione di un percorso museale all’aperto delle tradizioni contadine e dell’artigianato, legato a doppio filo con il progetto di ancor più ampio respiro e prospettive che ruota attorno alla realizzazione del 'Polo del gusto-Centro esperienziale in agricoltura e delle tradizioni' che prenderà forma nella ex caserma dei carabinieri, i cui lavori di riqualificazione partiranno proprio in questi giorni. L’intervento che ha visto l’allestimento dei cestini sospesi in Corso Vittorio Emanuele segue perfettamente questo indirizzo programmatico e progettuale».

«L'idea dell'allestimento con i cesti è nata per valorizzare le attività artigianali e commerciali di Sorso - aggiunge l’assessore alla Cultura, al Turismo e alle Attività produttive Federico Basciu - con l'obiettivo di rendere attrattivo il centro storico. Residenti e turisti potranno fare un viaggio alla scoperta delle tradizioni locali, incentivando e dando impulso alle attività commerciali».

