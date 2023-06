Dopo aver raccolto le proposte per la realizzazione di un’opera artistica finalizzata alla promozione turistica del territorio di Sorso, da sviluppare attraverso un murale delle dimensioni di circa 150 metri quadrati su parete opportunamente individuata dall’Amministrazione, come da bando pubblicato lo scorso 16 giugno, il comune di Sorso ha aperto il contest per votare l'opera.

La commissione ha selezionato due proposte fra quelle presentate.

A partire da oggi e sino alle 12 di giovedì 29 giugno sarà possibile votare l’opera preferita sulla pagina Facebook istituzionale, contribuendo alla determinazione della scelta finale delle opere candidate.

Si terrà conto delle reaction attraverso le quali la cittadinanza darà la propria preferenza alle diverse opere proposte.

Chi desidera votare per l’opera numero 1 dovrà cliccare sulla foto relativa e scegliere il cuore, mentre per l'opera numero 2 si dovrà cliccare sulla foto relativa scegliendo l’abbraccio.

Non saranno considerate preferenze valide quelle espresse con reaction diverse da quelle indicate in abbinamento.

© Riproduzione riservata