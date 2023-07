Nuovo intervento, sul fronte dei Lavori pubblici, da parte dell'amministrazione comunale di Sorso guidata dal sindaco Fabrizio Demelas.

Sono iniziati oggi, infatti, i lavori per la realizzazione di una passerella di legno per l’accesso pedonale all’arenile della Marina.

«Gli interventi in progetto, che avranno una durata prevista in 12 giorni lavorativi, riguardano il posizionamento sul lato est, verso la zona centrale dell’area, di una struttura in legno che consentirà la piena fruibilità della spiaggia sottostante il piazzale della Marina di Sorso con un accesso pedonale funzionale anche all’utilizzo da parte di soggetti diversamente abili», fanno sapere dal comune.

