Sono iniziati, a Sorso, gli interventi per il posizionamento di cinque nuovi attraversamenti pedonali rialzati in corrispondenza di punti sensibili della viabilità cittadina, tra cui scuole, parchi e la stazione ferroviaria.

I lavori, che fanno parte dell’ampio progetto di riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità pedonale per il quale l’Amministrazione comunale ha stanziato 520mila euro, in parte in arrivo dall'Assessorato ai Lavori pubblici e in parte da risorse comunali, sono cominciati oggi in via Tirso, dove è stato realizzato l’attraversamento pedonale rialzato in corrispondenza dell’ingresso della scuola primaria di Santa Maria, e in via Borio di fronte ai Giardini di San Pio.

I lavori proseguiranno poi in via Borio, angolo via Addis, in corrispondenza della scuola media Cappai, in via Marina, in prossimità del parcheggio dell’area destinata alla realizzazione del nuovo Parco urbano e in via Cottoni di fronte al piazzale della Stazione. Contestualmente sarà posizionata la segnaletica verticale di avviso delle nuove installazioni.

